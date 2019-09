Venden en redes nuevos billetes de 500; así te enganchan

“Las falsas ofertas laborales son un peligro por lo común que es caer en ellas debido a la vulnerabilidad, por lo regular son dirigidas a cierto nicho que por su realidad emocional no detectan el peligro como estudiantes jóvenes, ancianos, madres solteras o personas con muchos meses buscando trabajo y con deudas por pagar”.

En México opera un grupo que ofrecemediante redes sociales a cambio de una. El papel moneda, según los ofertantes, cumple con todos los estándares de seguridad e incluso, tienes la posibilidad de elegir los nuevos billetes de 500 pesos que circulan en el país desde agosto de 2018.El grupo te contacta mediante, en distintas bolsas de trabajo de diferentes estados de la República, en estas publicaciones y desde diversos perfiles,, con la “oportunidad de pagar de forma inmediata cualquier deuda”. Cuando muestras interés te mandan mensaje privado.Ya por mensaje privado te cuentan que existe un grupo de personas que laboran en una fábrica de “billetes clones de la más alta calidad” donde de acuerdo con ellos,como el plumón y la luz ultravioleta. Además de contar con varias denominaciones, incluidos los nuevos billetes de 500 pesos. Y que en esta red hay personal del Banco de México.contactó a uno de estos ofertantes para conocer de forma profunda la manera en que operan, el perfil mencionó que es un grupo con más de 15 años de experiencia en el negocio, que estuvieron muy vigentes hace un año, pero que la proliferación de esta forma de ganar dinero “por debajo del agua”, se vio afectada luego que algunos medios en 2018 publicaran “la oferta que cambiaría tu vida”.Debido a eso decidieron que lo mejor sería mantener la comunicación privada con los interesados, y señalaron que atienden alrededor de 10 clientes por día de dos formas:La primer opción consiste en depositar mil pesos, a cambio te regresan diez mil pesos para recuperar la inversión inicial y tener nueve mil pesos de ganancia en billetes clones. Esta opción se envía por paquetería donde se mandan unas toallas y debajo de éstas, el dinero.En la segunda opción se recupera la inversión del 10% solo en un lapso de dos horas pero con la “certeza de que al cumplir con todos los estándares de calidad, este dinero puede ser recogido en cajeros automáticos”. Piden depositar a una cuenta a nombre Raúl Vargas Hernández 1,500 pesos con con la promesa que en menos de 120 minutos tú puedes tener 15 mil pesos en tu cuenta.decidió comprobar si esta “oportunidad de negocio” era real, por ello, se dio a la tarea de seguir con el proceso.De acuerdo con el Banco de México, existe un proceso de seguridad extremo en la elaboración de billetes, el cual integra códigos de barra para su identificación, información sobre la denominación, la serie de folios, los trabajadores que intervinieron en su armado, entre otros datos.“Los billetes se agrupan de cien en cien y se les coloca una banda de papel. Este empaque se conoce con el nombre de fajilla. Las fajillas se agrupan para formar un mazo de mil piezas o diez fajillas. Estos contenedores también tienen un código de barras que contiene información sobre la denominación, la serie de folios, los trabajadores que intervinieron en su armado”, Banco de México.En este proceso, los miembros de la red de billetes clones aseguran que cuentan con una máquina offset para elaborar el papel moneda con una calidad parecida a la del Banco de México.Tras depositarles, con la opción dos, la persona aseguró que en un máximo de dos horas recuperaría la inversión, me felicitó por la decisión, y me señaló que para mí tranquilidad me mandaba algunas muestras de su efectividad, enviando fotos de clientes satisfechos quienes al principio dudaban de la inversión y relatos que aseguraron que este negocio cambió su vida.Después del plazo que nos fijaron, el sujeto mencionó que había tenido complicaciones para depositar pero que acudiría en media hora. Pasaron 24 horas y no obtuvimos respuesta. Al intentar hacerle una videollamada no nos respondió y después bloqueó toda comunicación por redes sociales.Estatiene un fuerte vínculo con nuestro lazo emocional, por eso resulta tan efectiva. Los sujetos, de acuerdo con Adrián Contreras, psicólogo de la, utilizan la desesperación de aquellos usuarios en búsqueda de empleo.“Somos vulnerables por no contar con trabajo, ni ingresos. Caer y saber que estamos en un negocio sin el mínimo esfuerzo con grandes beneficios al corto plazo, es un excelente gancho debido a las emociones que conlleva la falta de empleo como desesperación y ansiedad. Ver esta opción en una bolsa de trabajo es una posibilidad infinita para atrapar personas vulnerables”, Adrián Contreras, psicólogo de la UNAMDe acuerdo con el experto, los sentimientos en ocasiones nublan nuestro juicio, la ambición por obtener ingresos de una forma sencilla es un gran detonante de caer en este tipo de estafas.El psicólogo recomendó desconfiar de cualquier oferta de empleo que solicite invertir cualquier cantidad de dinero de primera mano, así como acudir a capacitaciones donde les pidan endosar o ceder derechos de algún valor.De acuerdo con la, suman 2 millones de desempleados durante el segundo trimestre de 2019, el monto más alto desde el tercer trimestre de 2016. Esta forma de estafa se produce en páginas de ofertas laborales donde la población desocupada en México muestra mayor susceptibilidad a ser embaucada.