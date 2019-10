Venden muñeca embrujada por 5 mil 600 dólares en eBay

Es bien sabido que en plataformas de comercio electrónico como Amazon o eBay puedes encontrar prácticamente cualquier cosa en venta. Y esto incluye hasta objetos que tienen una maldición.Este tipo de productos toman especial relevancia durante el mes de octubre, que es cuando se celebra Halloween o el Día de Brujas. Para muestra de esto, basta mencionar que, en, se acaba de vender una muñeca de 16 pulgadas por la increíble suma de 5 mil 600 dólares, según informa el portalLa muñeca se puso en venta con el sistema de subasta, lo que quiere decir que la gente fue ofreciendo cada vez más dinero hasta que hubo un ganador. Para llevarse este producto en particular,que estaban ansiosos por conseguirla.Además de estar embrujada, en la descripción del producto se explica queA continuación, te compartimos una imagen de la muñeca sin ojos que se logró vender en miles de dólares.Aunque no lo creas, esteque puedes encontrar en eBay, ya que también se supo de un osito de peluche maldito, que tuvo 46 ofertas antes de finalmente ser vendido en $560 dólares, de acuerdo con elLa mayoría de estos juguetes vienen con una descripción que relata su supuesto origen tenebroso. En el caso del oso de peluche, la descripción decía: “Este oso fue encontrado en el armario de la casa de una anciana. Ella no tiene hijos ni familia cercana. No tiene idea de dónde vino o cómo llegó allí. No se encontraron otros juguetes o artículos para niños en el hogar. No lo miraría por mucho tiempo si fuera tú”.Si estás interesado en adquirir algún artículo de este tipo, puedes entrar a la sección ‘’ en eBay.