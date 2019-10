Venden ‘rosarios antiaborto’ con cuentas de feto

Rosario de fetos para que recen los provida. pic.twitter.com/0vy7RbagKh — Androida Rain (@G_Rain_) October 29, 2019

Estos polémicos artículos son vendidos en sitios de internet como MercadoLibre y son promocionados como 'Rosarios para no nacidos' donde los ofrecen en diversos colores, como pueden ser blanco, rosa y azul.Además, existen otras versiones descritas como 'Rosario original de los no nacidos', el cual incluye el rosario completo, una bolsa para guardarlo, un folleto para rezar y estampas.Los precios de dichos objetos oscilan entre los 190 y los 450 pesos mexicanos.Dichos rosarios no están bendecidos ni pertenecen a la iglesia católica, su objetivo es pedir por los fetos que no terminan su desarrollo por la interrupción del embarazo.En redes sociales se ha viralizado el hecho y las opiniones se han dividido luego de que un usuario compartiera una fotografía en la que detalla que a una tía de él le entregaron un rosario durante una marcha provida, en Guanajuato.