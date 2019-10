Veneran regios al ídolo británico Billy Idol

“¡Monterrey, México, vamos a bailar!”, saludó al inicio.



“Es fantástico estar en México, podemos hacer de esta noche la mejor”, comentó el rockero.



Sin duda, Billy sorprendió porque hasta un fan dijo: “¿será el original, porque se ve más joven que en las fotos?”.



De esas primeras veces que generan un estallido de emociones,llegó para activar una euforia reprimida durante más de cuatro décadas en sus fieles fans.En esta primera gira que realiza en el país, que incluyó conciertos en la, la noche del domingo le tocó el turno a los regios, quienes vibraron con una tocada que se distinguió por ser más íntima, por la capacidad del Showcenter Complex, donde se reunieron 2 mil 900 personas (cifra oficial).Toda una historia de punk rock y new wave respaldó al atro británico, que cantó sus éxitos que catapultaron su carera de solista, pero también cuando era parte de la bandaEste viaje musical al pasado inició a las 21:00 horas, cuando sorprendió con una energía de rockstar que conserva aún a sus 63 años.El sueño de rockear en vivo con el cantante se hizo realidad al vibrar con la inolvidable, grabada en 1982.En el recinto se congregó público de diferentes generaciones, predominando rockeros que han crecido con la música de este cantante que saltó a la escena musical como solista en 1981.Para esta memorable primera vez en México se hizo acompañar de su amigo, el guitarristaDurante la interpretación de Can’t Break me Down se registró una falla de audio que fue resuelta rápidamente.Billy estuvo platicador con los regios, pues les contó que el cáncer acabó con la vida de su padre y en honor a él escribió Ghosts in my Guitar, un rock suave con el que se ganó una ovación.También Steve Stevens demostró su experiencia al adueñarse del escenario y hacer un solo en su guitarra que electrizó.Idol demostró que a pesar de los años y de los problemas de adicciones que venció, conserva su voz en buen estado.Los fans bailaron con la rola Your Generation, grabada en los 70 cuando formaba parte deGeneration X.Previo a despedirse lanzó platos de cartón autografiados y después siguió con el concierto que cerró de manera magistral con hits Rebel Yell y Mony Mony.