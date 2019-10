Veracruz deja ir el triunfo y empata ante León

Ciudad de México.- Sorpresa en el Nou Camp. Veracruz y León empataron 1-1 en la Jornada 13 de la Liga MX, en un duelo donde los Tiburones Rojos se quedaron con 10 hombres desde el minuto 36.



Veracruz arrancó de una manera muy ofensiva y lograron tener la posesión del balón durante los primeros minutos del encuentro, sin embargo La Fiera no tardó en hacerse del esférico y tratar de abrir el marcador.



Al 36', la situación se complicó para Veracruz con la expulsión de Gaspar Iñiguez, lo que dejó al conjunto visitante en desventaja numérica. Pese a ello, supieron defenderse bien hasta el final del primer tiempo.







Para la parte complementaria, todo pintaba a favor de los Esmeraldas, sin embargo no supieron aprovechar las circunstancias y, pese a tener el dominio del balón, no lograban abrir el marcador.



Luego de dos goles anulados por fuera de lugar, los del Puerto fueron los primeros en marcar, con un tanto de penal ejecutado por Bryan Carrasco al 83'.



No obstante, la respuesta de Léon fue inmediata y al 85' llegó el gol del empate tras un cabezazo de Luis Montes.



Con ello, Veracruz y León empataron 1-1 de manera sorpresiva en la Jornada 13 de la Liga MX.



Con información de Milenio