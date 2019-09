Verdad histórica, mito de Murillo Karam y Peña Nieto: papá de uno de los 43

"En estos cinco años parece que estamos retrocediendo en lugar de avanzar": Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 normalistas de #Auyotzinapa en #AzucenaxFórmula — Azucena Uresti (@azucenau) September 16, 2019

"Ya está comprobado científicamente que los cuerpos encontrados en el basurero NO son de los jóvenes, que recuerde bien eso @murillokram": Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 normalistas de #Auyotzinapa en #AzucenaxFórmula — Azucena Uresti (@azucenau) September 16, 2019

"Para nosotros el mismo @EPN y su gabinete deberían estar siendo investigados, pues ellos participaron en este crimen": Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 normalistas de #Auyotzinapa en #AzucenaxFórmula — Azucena Uresti (@azucenau) September 16, 2019

- Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, calificó como un "mito" la llamada verdad histórica del gobierno de Enrique Peña Nieto para explicar la desaparición de los estudiantes y dijo que "esa mentira" los condenó a cinco años de tormento."Esperamos que llegue la justicia porque inventar esa verdad histórica nos condenó a vivir cinco años en un tormento que no termina y no lo van a pagar con nada, porque es impagable el daño ocasionado a las familias"."(...) La verdad histórica quedó como el mito de (Jesús) Murillo Karam (ex procurador General de la República) y del gobierno de Peña Nieto, seguimos en la exigencia de verdad y justicia, cualquiera que sea, queremos saber con certeza lo que pasó", dijo en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula.El vocero de los padres de los normalistas desaparecidos recordó que no se ha podido comprobar científicamente la muerte de los estudiantes."Científicamente no se ha comprobado, los laboratorios de expertos del mundo, que recuerde Murillo Karam que formó parte del trámite, que realizaron los exámenes y ninguno de los restos (hallados en el basurero de Cocula) perteneció a los jóvenes", añadió.Felipe de la Cruz consideró que Murillo Karam debe ser investigado, así como el ex presidente Peña Nieto y "todo su gabinete porque formaron parte de ese crimen".Añadió que están a la espera de poder reunirse con el fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, como prometió gestionar el presidente Andrés Manuel López Obrador.