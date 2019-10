Verónica Castro comparte una FOTO de su rostro sin maquillaje

Gracias por todas sus palabras hermosas y sus felicitaciones pic.twitter.com/TdsnzFG5NL — Verónica Castro (@vrocastroficial) October 18, 2019

Después de que la actrizanunciara su supuesto retiro tras haberse visto envuelta en una gran polémica, hace unos días volvió a sorprender a sus fans al compartir una foto al natural.Verónica Castro se había dicho harta de estar en el ojo del huracán luego de que se especulara que había celebrado una boda junto a la conductoraTras todo el revuelo que trajo ese hecho los fans de “La Vero” temieron no volver a verla en el medio del espectáculo, pero la ojiverde decidió sorprenderlos con motivo de suLa plataforma utilizada por Verónica Castro fue nada más y nada menos que su cuenta oficial de Twitter, donde compartió una imagen junto a su nieta Rafaela en la que se le ve sin una gota de maquillaje.Pese a que la foto también deja ver el paso de los años en el rostro de la conductora, sorprende el hecho de lo bien que sigue luciendo a su edad.Las reacciones de sus fans no se hicieron esperar, pues le hicieron saber lo hermosa que aún se ve y no escatimaron en felicitaciones con motivo de su cumpleaños.A continuación, puedes ver la foto de Verónica Castro que ha sorprendido a los cibernautas, pues la actriz aparece sin una gota de maquillaje: