Verónica Castro reaparece y manda mensaje a sus fans

"Gracias por tantas palabras tan hermosas y recuerdos maravillosos DLB (Dios los bendiga)!", añadió.

La actrizreapareció en Instagram luego de que anunciara su retiro del espectáculo, tras el escándalo de la supuesta boda con la también actriz y conductoraEl motivo principal de su regreso a las redes sociales fue para externar el amor que siente por sus fans, quienes la han apoyado en estos momentos."Yo también los amo", escribió en Instagram la ex integrante de La Casa de las Flores junto a un corazón.El mensaje estuvo acompañado de un video en el que aparece su hijointerpretando la canción Amaneciendo en ti."Hoy busco la forma de alcanzar tu corazón, de hacerte confiar en mí, de darte mi vida, de hallar lo que ayer perdí", dice el fragmento de la canción que compartió la actriz.Fue apenas hace una semana cuando Verónica anunció su retiro del mundo del espectáculo por la misma vía, sólo que en esa ocasión con la canción Alguna vez interpretada por su hijo."Así es, mi Cris, y quisiera aprovechar esta canción que dice tantas cosas para mí y hacer de su conocimiento, que me merece tanto respeto, a este público infinito que me ha dado tanto, que me ha regalado sus frases, su tiempo, su cariño, que elegí hoy, que es el día de mi santa madre María de Guadalupe, y en su nombre les digo adiós", escribió en aquella ocasión.Hasta el momento la polémica con respecto al tema continúa, pues famosos se han sumado a dar su opinión sobre el tema. Además de que Yolanda Andrade ha dado su versión de lo sucedido en algunos medios de comunicación. Incluso ha mostrado algunas fotografías sobre la supuesta relación.