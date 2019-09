Verónica Castro se habría retirado por amenazas tras revelación de Andrade

El último jueves la actriz mexicanaanunció su retiro de los escenarios y las pantallas tras el escándalo causado por las revelaciones de la conductora, quien aseguró que, hace 20 años, se habría casado con Castro. Sin embargo, parece que sería otra razón la que habría motivado esta decisión.La periodista mexicanatuvo la oportunidad de conversar con Castro sobre este retiro y esta le confirmó que su apartamiento del medio artístico es definitivo, pero lo que más ha llamado la atención de los comentarios de la artista es que esta le aseguró que estaríade personas que- al parecer- quieren sacar partido de este caso por lo que ha optado por cambiar su número de teléfono ."Se dio cuenta que hay gente con mucha maldad, que quiere hacerle daño, que ha vendido notas a costa de ella, incluso quienes pensó que eran amigas y no puede con tantos; las personas que le hablan es sólo para querer hacer esto más grande y recibió amenazas, por eso va a cambiar su número de celular”, contó.De otro lado, la actriz señaló que su decisión de apartarse de la escena artística la tiene bastante apenada, pero busca sentirse tranquila.“Me dice que es verdad, lo confirma, se retira; está triste, se le ve triste, porque dice que una, que no puede acabar por un escándalo, por un tema lleno de mentiras, que realmente le desanima”, añadió.Como se recuerda, Castro compartió en su cuenta de Instagram que se apartaría de la escena porque no podía lidiar con el escarnio que causó lo dicho por Andrade.