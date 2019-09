Verónica Castro se retira del medio tras pelea con Yolanda

Verónica Castro reveló a través de una publicación en Instagram que se retira de la actuación.interpretada por su hijo, Cristian Castro,"Quisiera aprovechar esta canción que dice tantas cosas para mí y hacer del conocimiento de este público que me ha regalado sus frases, tiempo y cariño que elegí hoy, día de mi Santa Madre María de Guadalupe para decir adiós."La vida ha cambiado mucho, pero yo no puedo seguir con la agresión y el escarnio, y digo adiós a lo que tanto amé: mi profesión por 53 años", escribió la protagonista de La Casa de las Flores.aseguró, aunque no especificó cuáles, y agregó que se dedicará a buscar paz.En días anteriores, a la actriz se le vinculó con la conductora Yolanda Andrade, quien había dicho que se había casado con una persona muy famosa; poco después se filtró que se trataba de Castro. La intérprete desmintió los rumores.