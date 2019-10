Vettel critica botarga del GP México

Podyumu iyi coşturmuş da fazla samimi olunca Vettel de b*kunu çıkarma istersen birader demiş #MexicoGPpic.twitter.com/6FTc47Iuc9 — F1 Caps (@F1caps) October 27, 2019

La novedosa premiación delno fue del total agrado del alemán,, quien criticó la invasión de la botarga oficial conocida como, durante la foto oficial de los tres pilotos que subieron al podio."No me gustó el tipo de la selfie cuando intentó entrar en la foto, así que lo alejé. De todos modos, no me gustan las selfies", señaló al portal británico Race Fans.Si bien le gustó la forma en la que fue presentado el ganador de la competencia,, quien subió al podio son todo y su auto, el piloto de la escudería Ferrari consideró que para los siguientes años los organizadores podrían entregar trofeos distintivos y tradicionales mexicanos."El podio ha estado bien, elevar el coche también fue genial. Es una forma muy bonita de hacerlo para involucrar a todo el estadio y al público. Para el futuro podríamos tener algo bonito, tradicional mexicano, porque es una pena", sentenció.