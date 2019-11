Víctor Fuentes, el cacique de CFE

Ciudad de México.- Víctor Fuentes del Villar lleva 14 años en la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) en la CFE, su gestión se caracteriza por las acusaciones de tener un estilo de vida de opulencia y por presuntos actos de corrupción.



Rodríguez Alcaine estuvo cerca de 30 años al frente del SUTERM y también enfrentó cuestionamientos de opacidad y corrupción.



A inicios de año, Víctor Fuentes dio un paso adelante para perpetuarse al frente del Sindicato. El 4 de enero de 2019, un mes después de la llegada al Gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró su puesto por siete años más durante una asamblea.



A pesar de que la oposición al líder del SUTERM impugnó la elección, el cacique de la CFE sigue en la cima.



Muestra de lo anterior es que en los alrededores de Río Lerma 334 —sede de las oficinas nacionales de la CFE— decenas de personas esperan la llegada de Fuentes del Villar con el propósito de pedilrle favores que van desde un aumento de salario o un ascenso en la estructura laboral de la Comisión.



“Aquí estamos desde las 9 o más temprano para ver si nos atiende su gente”, afirma un trabajador de la CFE quien aguarda el paso del líder sindical afuera de las oficinas ubicadas en la colonia Cuauhtémoc de la Ciudad de México.



“Pasa en su coche como a la una de la tarde, pero no se para. Después sale su gente, sus choferes o asistentes, son los que te atienden y ven si te pueden ayudar”, agrega.



El ritual en Lerma 344 continúa, al medio día ya hay más gente esperando la salida del líder sindical del SUTERM.



El vehículo de lujo en el que se transporta el líder sindical pasa alrededor de la una y media de la tarde, la gente que simpatiza con él se aproxima al paso del dirigente para saludarlo.



Sin embargo, pasa de largo y apenas hace un ademán respondiendo las “muestras de cariño”. Luego de eso, los trabajadores que lo esperan se aproximan a las puertas del estacionamiento de la Comisión Federal de Electricidad en espera de que salgan los subordinados del dirigente.



Otro empleado de la empresa energética que se desempeña en labores administrativas en las oficinas de Río Lerma, que prefiere el anonimato, señala que a Fuentes del Villar no le gusta atender en persona y quienes acuden, pueden pasar mucho tiempo sin ser escuchados.



“Son meses o semanas, los que la gente viene y pueden pasar sin que las atiendan o les hagan caso”, indica.



Víctor Fuentes del Villar ha sido señalado por medios nacionales de cometer supuestos actos de corrupción. Los más recurrentes cuestionamientos han sido por las propiedades millonarias con las que cuenta, las cuales no se justifican con los ingresos que reporta.



Recientemente no solo se le acusa de robarse la elección del SUTERM, también se demostró que es miembro de una compañía que ha estado cobrando millones a CFE por servicios aeronáuticos.



La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en 2017 que el SUTERM es accionista mayoritario, con 12 mil 212 acciones, de la empresa Servicios Aeronáuticos de Oriente SA de CV (SAO).



PENSIONES EXORBITANTES EN LA CFE



A pesar de que el país, desde el inicio del gobierno de López Obrador, está en un política de austeridad, los privilegios a pensionados del SUTERM continúan.



José Luis Lupercio Pérez, exsecretario de Relaciones Exteriores del SUTERM, recibe una pensión mensual de 316 mil pesos.



También Leodegario Casanova Cruz, exsúper intendente general de CFE y miembro del SUTERM, quien percibe 209 mil 752 pesos mensuales, de acuerdo con el padrón de pensionados de CFE disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) consultado por Reporte Índigo.



Montos similares que reciben otros pensionados de CFE y del SUTERM son superiores al salario mensual del presidente de la República, quien percibe 108 mil pesos.



El Informe del Resultado de la Auditoría Practicada al Pasivo Laboral de la CFE, realizada en 2015, indica que la empresa paraestatal está en un déficit en el pago de su plan pensionario.



El déficit de ingresos destinados para dicha obligación y los pagos de pensiones entre 2003 y 2014, es de 12.7 por ciento, indica la ASF en el documento citado.



En dicho periodo creció el monto que CFE paga por pensiones de 154 mil 441 millones en 2003 a 569 mil 360 millones de pesos en 2014. Lo que representa un crecimiento promedio mensual en el monto de las pensiones de 172 por ciento.



“Por lo anterior, el plan pensionario de la CFE ha mostrado a lo largo del tiempo una sensible insuficiencia económica para cubrir las obligaciones pensionarias a cargo de la entidad, lo que presumiblemente continuará en el mediano y largo plazo”, señala la Auditoría Superior de la Federación.



El órgano fiscalizador también menciona que existe el riesgo de que el déficit aumente con el paso de los años, lo que traería a la entidad problemas legales y financieros.



Ante esto, la ASF recomendó a la CFE revisar los montos de las pensiones así como la pertinencia de las jubilaciones anticipadas.



“Analizar el alcance de las facultades de excepción que se les conceden al Director General, al Gerente Administrativo y al Jefe de la Unidad de Relaciones Laborales para otorgar jubilaciones anticipadas, y evaluar la pertinencia, en su caso, de acotarlas con el fin de que se ajusten a los requisitos generales establecidos”, se lee en el documento.