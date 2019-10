‘¡Vida sí, aborto no!’, claman en la CDMX

Con arreglos florales, cruces y rosarios, organizacionesmarcharon este sábadopara exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador que se pronuncie públicamente en contra de la legalización del aborto.Poco después de las 10:30, el contingente conformado por alrededor de 300 personas, entre familias completas, jóvenes, ancianos y grupos religiosos comenzó a desfilar por la avenida Juárez al grito deComo en procesión, los manifestantes levantaban crucifijos e imágenes de laque se mezclaban con el azul de los pañuelos, mientras varios grupos rezaban el rosario tomados de la mano.se leía en la manta que encabezaba la protesta y escoltada con los imágenes de la Secretaría de gobernación, Olga Sánchez Cordero, así como el de la diputada morenista, Lorena Villavicencio, quienes se han pronunciado en repetidas ocasiones a favor de la despenalización del aborto a nivel federal.Además, los inconformes cargaban flores de cempasúchil y coronas florales con cintas moradas en los que escribieron los nombres de los “legisladores abortistas”, a quienes calificaron de traidores, al tiempo que les gritaban:“Legal o ilegal el aborto mata igual” y “Reza por el fin del aborto”, se leía en las cartulinas blancas y azules que al margen portaban la leyenda “40 días por la vida”, en alusión a la organización religiosa Provida.Entre el contingente resaltaba la presencia de, así como la de algunos niños que pedían “No sigas ideologías, sigue el camino de la vida” en las cartulinas dibujadas por ellos mismos.El reclamó a las feministas también se hizo visibles en las pancartas con las leyendas “Una feminista lucha por los derechos de todas las mujeres, incluso las no nacidas” y “En lugar de ponerte un pañuelo verde, ponte uno rojo por asesina”.Al llegar a la plancha del zócalo, el grupo de manifestantes lanzó “No somos uno no somos cien, señor presidente cuéntenos bien” y después de colocarse al frente del Palacio Nacional, Fabiola Tepox Garcilazo de la Vega, vocera del Frente Nacional por la Familia (FNF) en Puebla leyó un mensaje en “rechazo a la cultura de la muerte”.En él, la vocera deladvirtió que la paz y la tranquilidad en el país no será posible si no se respeta la vida humana de los más desprotegidos que, aseguró, son los niños por nacer y acusó a por lo menos 49 diputados y senadores, de querer manchar de sangre la legislatura con sus iniciativas para legalizar el aborto, como parte de su agenda para atender demandas de grupos extremistas.“México no quiere ni merece el aborto”, manifestó y luego hizo un pase de lista con los nombres de los “legisladores abortistas”. Luego de cada nombre, los manifestantes respondían enfurecidos, pero a la mitad de la lista la consigna fue sustituida por “Déjalos nacer”.Al terminar el acto, los provida entonaron el himno nacional, colocaron los arreglos florales y religiosos en una de las puertas del recinto presidencial y finalizaron rezando un rosario por la vida.