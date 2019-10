VIDEO: Activista propone comer bebés para detener el cambio climático

“Incluso si bombardeáramos Rusia, ¡aún tenemos demasiada gente! ¡demasiada contaminación! ¡Tenemos que deshacernos de los bebés!” pic.twitter.com/HIW2WMqqrs — RT en Español (@ActualidadRT) October 5, 2019

"Un profesor sueco dice que podíamos comer personas muertas, pero eso no es lo suficientemente rápido. Creo que su nuevo eslogan de campaña debe ser: 'Tenemos que empezar a comer bebés'", propuso fuera de sí, mientras se quitaba la chaqueta y dejaba a la vista el texto de su camiseta, 'Salva el planeta, come niños'.



One of Ocasio-Cortez's constituents loses her mind over climate change during AOC's townhall, claims we only have a few months left: "We got to start eating babies! We don't have enough time! ... We have to get rid of the babies! ... We need to eat the babies!" pic.twitter.com/uVmOnboluI — Ryan Saavedra (@RealSaavedra) October 3, 2019

We had a fabulous town hall tonight & I’ll be highlighting some moments from it.



At one point I was concerned there was a woman in crisis & want to ensure we treat the situation compassionately.



Let’s not mock or make a spectacle. &let’s work on Medicare for All! — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) October 4, 2019

La congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez ha tenido que presenciar cómo una de sus reuniones con los votantes de su distrito, organizada con el objetivo de conocer sus preocupaciones y sus propuestas, tomaba un cariz cuanto menos surrealista, sino macabro: una de las asistentes proponía "comer bebés" para luchar contra el cambio climático.Durante el encuentro de la política demócrata con los vecinos del distrito al que representa, una mujer tomó la palabra para abordar el problema del cambio climático y proponer posibles medidas para atajarlo en un discurso casi apocalíptico: "No nos queda suficiente tiempo (...) Tenemos que empezar a comer bebés".La mujer, que aseguró que la humanidad solo dispone de "unos pocos meses" para afrontar el desafío climático, continuó su argumentación diciendo que no bastaba con "bombardear Rusia" o "dejar de tener bebés", ya que incluso así habría demasiada gente, por lo que era necesario deshacerse de ellos y comérselos.Cuando la mujer llevaba hablando algo más de un minuto, comenzaron a aumentar los murmullos y la incredulidad entre los asistentes, y los organizadores trataron de calmar a la mujer. La mujer sufría una enfermedad mental La propia Ocasio-Cortez respondió que "hay muchas soluciones y espacio para la esperanza".Posteriormente, en Twitter, expresó su preocupación por lo ocurrido y por la mujer "que parecía estar en crisis".Asimismo, aseguró que tratarían la situación "con compasión", pidió que "no se hicieran mofas o espectáculos" al respecto y apostó por trabajar por "un servicio médico para todos".También detalló que, aparentemente, la mujer sufría un problema mental y "no era adecuado que la derecha se burlase de ella y potencialmente agravase su estado". "Sé un ser humano decente y déjalo ya", pidió.