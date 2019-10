VIDEO: Así fue la primera caminata espacial 100% femenina

“Al final creo que es importante, y creo que es importante por la naturaleza histórica de lo que estamos haciendo. En el pasado, las mujeres no siempre han estado en la mesa. Es maravilloso contribuir al programa espacial en un tiempo donde se aceptan todas las contribuciones y todos tienen un papel. Esto puede aumentar las posibilidades de éxito. Hay mucha gente que se motiva con historias de persona que se ve como ellas y creo que es una historia importante que contar”.

El viernes 18 de octubre de 2019, ocurrió la primer caminata espacial compuesta únicamente por mujeres. Ésta es la caminata número 221 en la historia de lay la 43 que incluye. Sin embargo, nunca antes habían salido las mujeres a caminar al espacio sin compañía de un hombre.La caminata comenzó a las 7:38 de la mañana del viernes. Las astronautas sony Jessica Meir. Es la primera vez quecamina en ely se convierte en la mujer número 15 en hacerlo. Koch ya ha caminado otras tres veces, pero siempre había sido en compañía de un hombre.La NASA aseguró que esta caminata no fue “planeada” sino que estaba destinada a suceder debido al creciente número de mujeres astronautas. De hecho, de la clase de Koch y Meir, el 50% de las graduadas eran mujeres.Ambas astronautas salieron al espacio para remplazar una batería, conocida como BCDU (battery charge-discharge unit). Ésta regula la carga a las baterías que colectan y distribuyen poder solar a los sistemas orbitantes del laboratorio. La unidad no se activó después de que le instalaron nuevas baterías de litio a la estructura exterior el 11 de octubre. Aunque el cambio no es urgente, ya que no afecta el funcionamiento de la estación o la seguridad de los trabajadores, sí afecta el nivel de energía disponible. (Vía: NASA)Christina Koch se quedará en el espacio por una misión extendida de 11 meses para que investigadores observen los efectos de un extenso viaje al espacio en una mujer. Esto es para preparar las misiones humanas a la Luna y a Marte en los años siguientes. Se espera que para 2024 mujer y hombre viajen a la Luna en el programa espacial Artemis.Originalmente, esta caminata iba a suceder el 29 de marzo con Christina Kock y Anne Mclain. Sin embargo, debido a la falta de uniformes femeninos, el astronauta Nick Hague tomó el lugar de Anne Mclain. Por lo tanto, sí hubo una caminata pero no fue únicamente de mujeres. (Vía: Blog NASA)Cuando se le preguntó a Koch qué significaba este viaje para ella, comentó:En la transmisión oficial, que empezó desde las 6:30 de la mañana, se puede reconocer a Koch porque su casco tiene el número 18 y su traje tiene rayas rojas. El traje de Meir no tiene rayas y su casco tiene el número 11.La caminata del día de hoy refiere a un paso más en la equidad femenina. Las mujeres siempre han tenido un rol importante en la NASA. Katherine Johnson, Dorothy Vaughn y Mary Jackson fueron esenciales para construir el programa de viaje espacial humano. Nancy Grace fue la primera jefa de astronomía y Margaret Hamilton dirigió al equipo que escribió el software para el alunizaje de Apollo.Ahora, Christina Koch y Jessica Meir son parte de la historia de la NASA, de las mujeres y del mundo.