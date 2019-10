VIDEO: Badabun expone a saltillense infiel

Ciudad de México.- El equipo de Badabun y Lizbeth Rodríguez, expusieron las infidelidades de un joven que radica en el estado, luego de que en Monterrey se encontrará comiendo con su novia, cuando la popular chica, se acercó con su característica pregunta ‘Amigos, ¿ustedes son pareja?



Ante esto, el joven de nombre Dylan, quien estudia en una escuela privada de la capital coahuilense comentó que sí y ahí comenzó el capítulo tan bochornoso que no se imaginaban estaban por vivir.



Como ya es tradicional, Lizbeth les hizo oferta de dinero en efectivo a cambio de poder revisar sus teléfonos, a lo que ninguno se negó e incluso el joven comentó que por él no había problema ya que se consideraba un novio fiel y amoroso, mientras que su novia de nombre Melissa comentó lo mismo.



De esta manera, se inició buscando en las conversaciones de la mujer, a la cual se le encontraron mensajes muy cariñosos por parte de un amigo de nombre Mauricio, quien cabe mencionar se encontraba presente en el lugar y mientras más indagaban, encontraban mensajes por parte del tercero asegurando que Melissa se merecía a alguien mejor que Dylan, lo que desató la furia del estudiante.







El asunto no paro ahí, ya que cuando comenzaron a indagar en el celular de Dylan se encontraron que era muy cariñoso con sus amigas, cosas que con su novia no, lo que desató la molestia de la joven, y sobre todo del amigo, ya que se abrió una conversación que terminó desencadenando una confrontación.



Dylan mensajeaba con otra Melissa, quien era ex novia de Mauricio, también amigo suyo donde se pudieron leer conversaciones que subían de tono hasta mandarse ‘nudes’ y finalmente todo desencadenó en un encuentro sexual con Dylan, lo que hizo enojar a Melissa y a Mauricio, que al final se marcharon enojados y dejando solo al estudiante oriundo de Morelos, pero con residencia en Saltillo, Coahuila.



Con información de El Sol de la Laguna.