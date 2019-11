VIDEO: Captan a tierno perrito a bordo de una bici

Ciudad de México.- Un perrito se volvió viral en redes sociales al ser captado junto a su dueño mientras viajaba a bordo de una bicicleta con una pose muy particular.



Y es que parece que el perrito ya está acostumbrado a viajar en el transporte de dos ruedas, pues pese a que estaba en el cuadro de la bicicleta no parecía estar incómodo.



En la grabación se puede ver observar que el niño dejó estacionada su bicicleta a las afueras de una tienda, donde acudió junto a su mascota para comprar algunos dulces.



El pequeño can esperó pacientemente a bordo de la bicicleta a que su dueño saliera, por lo que alguien al interior del establecimiento aprovechó el momento para filmar el curioso hecho.



Cuando el niño salió de la tienda procedió a abordar la bicicleta donde se mantenía el perrito, acto seguido, ambos se fueron tranquilamente del lugar.



Hasta el momento el video con el “lomito bicicleto” ha alcanzado 2.7 mil reacciones y ha sido compartido en igual número de ocasiones.