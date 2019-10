VIDEO: Conductor atropella brutalmente a mujer y luego escapa

Auto a exceso de velocidad, sin placas, al parecer sin permiso, el seguro no se hace responsable, el conductor se da a la fuga, llega otra persona que se hace pasar por él, sale libre... pues así las cosas, fue en @Edomex pero sucede en todas partes pic.twitter.com/2v3W8FPuK9 — Ferfis (@ferfisfer) October 6, 2019

Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que el conductor de un vehículo atropella de forma brutal a una mujer en una avenida del municipio dey dejó gravemente herida a Paquita, la mujer que fue atropellada a gran velocidad.cuando, de pronto, un vehículo de color plata que se aproxima a gran velocidad la impacta lanzándola varios metros.Inmediatamente el conductor se orilla y desciende del auto para ver el estado de la mujer. De un momento a otro, varias personas, entre vecinos y locatarios, se acercan a auxiliar a Paquita y algunas más encaran al conductor.presuntamente se identificó como Antonio Solís y el automóvil en que viajaba no portaba placas ni permiso.En el video también se informa que, pese a la presencia policiaca, el responsable huyó del lugar luego de que otra persona se echara la culpa por el accidente.Por otra parte, Paquita logró sobrevivir al atropellamiento, pero quedó severamente herida a causa del impacto. La mujer reportó fractura de pelvis, diversos golpes en la cabeza y algunos órganos vitales en shock.El seguro del responsable no llegó al lugar y la persona detenida salió delsin haber obtenido perdón alguno.Hasta el momento, Antonio Solís no ha pagado los daños ocasionados hacia Paquita, por lo que su familia ha tenido que solventar los gastos de hospitalización y tratamiento.Con información de Radio Fórmula.