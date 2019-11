Video de amenaza de muerte a Mujica se viraliza tras elecciones de Uruguay

"Le voy a decir una cosa al Frente Amplio y una cosa a este retardado de Martínez y a este imbécil de Mujica: ustedes van a perder hoy las elecciones, se van, hoy Luis Lacalle Pou y el Partido Nacional van a ser gobierno les guste o no", lanzó el hombre en las imágenes.

"Si ustedes cometen el mínimo error de atentar contra la seguridad de Luis Lacalle Pou, contra las instituciones de la patria o contra la Constitución de la República, ustedes no van a tener la misma suerte que en el 73 (por 1973, año en que comenzó la dictadura cívico-militar en Uruguay)", añadió.

Un vídeo con, el presidente, Tabaré Vázquez, y el candidato oficialista a la Presidencia, Daniel Martínez, se viralizó tras el balotaje de las elecciones en el país. El autor asegura que asesinaría a los líderes del oficialismo si no vence el opositor, Luis Lacalle Pou.Las imágenes del balotaje que vivió Uruguay el 24 de noviembre se destacaron por las señales de buena convivencia de todo el sistema político, tras una elección sumamente ajustada que obligó a la Corte Electoral a —si bien hay una ventaja del opositor Luis Lacalle Pou— dilatar varios días la proclamación oficial de un ganador.Sin embargo, no todos fueron gestos demócratas en el pequeño país suramericano. En las últimas horas, se volvieron viral una serie de vídeos en los queen caso de que no ganara el Partido Nacional.El vídeo, difundido en varias partes, fue grabado durante la mañana del domingo 24, cuando los circuitos de votación aún estaban abiertos y circulaban en redes sociales(centroizquierda) hacia vehículos particulares y de la Armada Nacional.Enseguida, el autor del vídeo incluye también alcomo destinatario y continúa su mensaje.Siempre con tono amenazante, el hombre asegura que "" y remarca que "no va a ser como el 73, esta vez la quedan todos".Si bien fue grabado el domingo, el vídeo se volvió viral en las primeras horas de este lunes, logrando que la palabra 'Mujica' se convirtiera en tendencia en Twitter.También comenzó a circular la identidad del autor del vídeo, un exmilitar llamadoque sobre finales de 2018 llegó a ser entrevistado en varios medios de comunicación cuando anunció que pretendía ser candidato a presidente por el Partido Nacional y, en referencia a la fama de mano dura del entonces presidente electo brasileño.La carrera política de Techera finalmente no prosperó y su nombre quedó en el olvido. Techera, sin embargo, se mantuvo filmando vídeos en su cuenta de Facebook, opinando sobre diferentes temas políticos.El vídeo que se viralizó, sin embargo, fue eliminado por su autor, que sí publicó luego algunas reacciones a las críticas que recibió producto de su mensaje.Varios militantes delreclamaron a través de las redes sociales que las, en el entendido de que constituyeron un delito.