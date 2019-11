Video de osos ‘conviviendo’ no fue grabado en Chipinque

Monterrey, Nuevo León.- El Parque Ecológico Chipinque aclaró que el video que se volvió viral donde aparecen dos osos interactuando con varias personas, haya sido grabado dentro de sus instalaciones.



A través de una publicación de su cuenta de Facebook oficial, el parque señaló que de haber sucedido así, su personal está preparado para evitar este tipo de situaciones ante la presencia de animales silvestres.







Además, también exhortó a la población a tomar como ejemplo esta grabación, para hacer conciencia sobre el peligro al que se puede enfrentar al estar en cercanía con estos animales, por lo que emitió algunas recomendaciones:



1. Mantén tu distancia. Nunca te acerques.



2. Retírate del lugar de forma tranquila. No corras.



3. Reporta la presencia de un oso a un guardaparque.



4. Nunca intentes fotografiar de cerca a un oso.



5. No dejes alimentos en sitios de descanso.



6. No proporciones agua, ni alimento a un oso.



7. Mantén la basura fuera del alcance de un oso.



8. Si notas signos de agresión, haz ruido para ahuyentarlo.



Fue el pasado viernes, cuando circuló un video en redes sociales, donde aparecían dos osos negros aparentemente en busca de comida y uno de ellos repentinamente se acercó a una mujer para tocarle el cabello, lo que causó gran impresión entre los usuarios.







Con información de Telediario