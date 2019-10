VIDEO: Derraman acero líquido en patios de AHMSA

Monclova, Coah.- El derrame de arrabio (primera colada del proceso del acero líquido) de un vagón tanque de ferrocarril, se registró este viernes alrededor del medio día en la siderúrgica uno de Altos Hornos de México, producto de un descuido en el volumen transportado, la empresa dio a conocer que no hay daños personales ni materiales, el siniestro pudo ser controlado.



Imágenes del derrame muestran tras el percance, la locomotora bajó la velocidad, ya que no puede detenerse, de lo contrario el derrame en un solo punto provocaría que las tallas de las vías ferroviarias se prendieran.



Según versiones de trabajadores de la siderúrgica 1, lo grave de este accidente es que alrededor de 100 metros del lugar donde se dio el derrame se encuentran las interconexiones de tubería de gas de alta presión y a la misma distancia se encuentran las torres de alta tensión y a 150 metros están las primeras viviendas de la colonia Obrera Norte primer sector.



Este hecho, sostienen trabajadores de las áreas de transportes se debe a que el equipo de turno no midió bien la cantidad de arrabio a transportar, por lo que con los movimientos el termo ferroviario registro el derrame.



Empresa emite comunicado



Poco después del mediodía de hoy, en el momento que se procedía a su traslado por las vías férreas interiores de la empresa, un carro termo cargado con arrabio registró un derrame de una parte de su contenido, sin que el percance generara daños personales ni materiales.



Brigadas de emergencia atendieron de inmediato la situación y, una vez enfriado, el arrabio derramado será colectado para su reutilización en el proceso siderúrgico.











Con información de El Sol de La Laguna | Abel Rodas Ramírez