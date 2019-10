VIDEO: El desaire de Javier Lozano a Jaime Bonilla

El senador Javier Lozano se negó a saludar al gobernador electo Jaime Bonilla justo cuando entraba en la cabina de Me lo dijo Adela.En un video publicado por Adela Micha, se puede ver el momento en el que el morenista se acerca a Lozano y le dice “quióbole, ¿cómo estás?“.En lugar de darle la mano, el exsecretario de Trabajo y Previsión Social se queda con las manos en los bolsillos, lo mira de arriba abajo y no le dirige la palabra.Ante esto, Bonilla le tocó el brazo al abogado y al no obtener una reacción se marchó.Ya en entrevista con Adela Micha, Lozano acusó a Bonilla de tratar de robarse tres años de gobernatura y de mentir con la forma en la que se están dando las cuestiones legales sobre su ampliación de mandato, informó el Heraldo de México Además, negó que fuera cierto que el INE se encargara de publicar la convocatoria para la gubernatura del estado, tal y como lo había indicado el gobernador electo en la entrevista con Adela Micha, momentos antes.Aseguró que la reforma electoral no podría haberse llevado a cabo de no ser por los funcionarios del PAN que son mayoría en el Congreso de Baja California y culpó a Marko Cortés de no denunciar esta situación cuando se enteró de ella.