VIDEO: El fuerte cruce entre periodista de BBC y Evo Morales

A una semana de que el expresidente de Bolivia,, llegó como asilado político a nuestro país, diversos medios de comunicación han pedido diversas entrevistas al boliviano.Un medio que logró tener acceso al exmandatario, fue la, representado por el periodista uruguayo, quien incomodó a Morales por sus repentinas interrupciones.Todo comenzaba bien, Evo sostuvo queque será resistida por los, así como laen el proceso que lo llevó a abandonar el cargo. Además, recalcó su triunfo en las elecciones del pasado 20 de octubre.No obstante, poco a poco se fueron “calentando los ánimos”, pues el periodista interrumpía con más preguntas mientras Evo contestaba los cuestionamientos que hacían.Lissardy le cuestionó: “¿Usted no hace ningunade lo que ha hecho en los últimos tiempos?”, a lo que Morales contestó con otra pregunta “¿Qué errores he cometido?”.En ese momento, Evo Morales dejó de mantener la calma y le contestó al periodista: “No quiere pensar que usted parece representante de la derecha boliviana”, y agregó:Te pregunto. ¿Quiere verme muerto? Dígame… Respóndeme, como periodista, ¿quiere ver muerto al Evo?”“¿Usted dice que se fue porque corría riesgo su vida?”, contestó Gerardo, el periodista de laLaculminó cuando Evo Morales se molestó porque continuaban las diversas interrupciones por parte del comunicador, quien afirmó que el exmandatario indígena“Estoy hablando. No me deja hablar, me está cortando… No me he escapado, con mucho respeto. No seas mentiroso, no le digas eso a la prensa…, No se mienta. Y no me trate de mentiroso”.Por último, Evo Morales destacó que regresará a Bolivia “para combatir a todos tus seguidores y a ti (periodista). Te voy a combatir desde Bolivia”.