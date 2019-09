Video: emotivo rescate de dos niñas y su madre secuestradas en su propia casa

Obtuvimos el video donde se ve a policías de #Michoacán rescatar a dos niñas y su mamá, quienes estaban retenidas por hombres armados que querían robar la casa. pic.twitter.com/ZyjNLWp8Q2 — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) September 20, 2019

A un día de entrar en operación, el centro de inteligencia en Michoacán llamado(C5i) dio frutos este jueves, luego de la detención de una banda de secuestradores.El C5i funciona a través del monitoreo de cámaras, por el cual ladio con un inmueble en, donde sujetos armados habían ingresado y mantenían privadas de la libertad a una mujer y a sus hijas., del cual descendieron los implicados en la calle Juan Curiel. Al tiempo, un sujeto intentaba entrar por la azotea del domicilio de las víctimas.En el lugar de los hechos, se implementó un, y la detención de los cuatro criminales, quienes portaban armas de fuego.También se encontraba la unidad en la que los secuestradores se transportaban.Un video publicado por Imagen Noticias , muestra el momento del rescate en el interior de la residencia, localizada en la colonia Ilustres Novohispanos del municipio.Uno de los oficiales les dice a las menores asustadas: "No tengan miedo, somos la policía".Mientras tantoa los oficiales. "Están a salvo, están a salvo", repite uno de los policías.Al final de la grabación, una de las pequeñas le pide a los agentes que no la dejen sola: "No me dejen, por favor", suplica.Hasta el momento, se desconoce el móvil del secuestro de las madre y sus hijas.Las cámaras de vigilancia del C5i se encuentran distribuidas en la capital y en el interior de Michoacán. Según el gobierno estatal, en la zona hay más de 6,010 cámaras.