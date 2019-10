VIDEO: Hartos, vecinos del Bronx lanzan huevos a imitadores del Joker

Lmao Keep Thinking Them was 167 Steps Is A Landmark For Tourist. pic.twitter.com/Km6VYqLFmi — Kurohige. (@AddissonDaGr8) October 24, 2019

La película del Joker ha sorprendio a propios y extraños y se ha convertido en una autentica revelación del año, lo que ha provocado que, tras darse a conocer el lugar exacto de las escaleras de una escena de la película, miles de fanáticos visiten el Bronx y tal parece que los vecinos del lugar no están nada contentos.Los habitantes del barrio de Nueva York están furiosos, asegurando que el único lugar al que deberían visitar los turistas es el estadio de los Yankees y no interrumpir su tranquilidad.Y ahora, según Comicbook, un hombre decidió enviar un mensaje a todos aquellos que quieran visitar el lugar lanzandoles huevos desde la parte superior de las escaleras hacia abajo, donde suele concentrar la mayor cantidad de fans."¡Oh, por Dios!, esto es lo que el Guasón hizo. Ustedes no gastan dinero en mi negocio y solo vienen aquí a tomarse fotos. ¡Lárguense de aquí! Al estadio de los Yankees es donde van los turistas", menciona en un video.Cabe mencionar que el Bronx ha intentado cambiar su imagen de barrio peligroso en los últimos años; ahí se encuentran el Zoológico del Bronx, el Jardín Botánico de Nueva York y el ya mencionado estadio de los Yankees.