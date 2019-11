VIDEO: Integrantes de la Banda MS salvan a un niño de caída

“Cuando abren la puerta se dan cuenta que del octavo piso estaba un niño colgado de lo que es el balcón para caerse hacía el lobby. Estaba Alan, estaba Javier, agarrando al niño, uno de cada pie, un niño como de 12 años aproximadamente”, reveló el intérprete de la Banda MS.



“No sé que estaba haciendo el niño, no sé si el niño jugando se colgó por ahí, no sé, lo ignoramos totalmente. Cabe mencionar que eran niños estadounidenses, no hablaban español y la hermana del niño estaba por la parte de arriba agarrando al niño de sus bracitos y el niño colgando con los pies hacia el séptimo piso”, detalló Walo Silvas.



Los integrantes de la Banda MS se han coronado como nuevos héroes, luego de que revelaran que participaron en el rescate de un niño que estuvo a punto de caer desde un octavo piso.En entrevista para el programa Chisme No Like, Oswaldo “Walo” Silvas, cantante de la agrupación, contó detalladamente cómo ocurrió todo.Al parecer la Banda MS tuvo que permanecer en un hotel de Springdale, Arkansas, luego de no poder despegar hacia una presentación que tenían programada en Guadalajara. El motivo fue un desperfecto en el motor del avión que los llevaría.En inicio los integrantes del grupo se inconformaron por no poder cumplir con sus compromisos laborales, pero después entendieron que su estancia obligada en Arkansas tenía un propósito.Walo Silvas contó que, al abrir la puerta de su habitación ubicada en el séptimo piso del hotel, se podían ver los pies de un niño que colgaba desde el balcón del octavo piso.Tras la fuerte revelación los comentarios de los seguidores de la Banda MS no se hicieron esperar; la mayoría coincidió en que fue una afortunada casualidad que los integrantes de la agrupación no hubieran podido despegar, pues sin saberlo esto derivó en que se salvara la vida de un menor.El cantante Walo Silvas culminó refiriéndose a que “Dios tiene un plan muy grande” para el niño que se salvó de una muerte segura.Puedes ver el video con la declaración de Walo Silvas, vocalista de la Banda MS, en el siguiente enlace. Consúltalo a partir del minuto 3:00: