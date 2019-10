VIDEO: Intenta bailar como Joker y termina haciendo el ridículo

Ciudad de México.- La pelicula "Joker", protagonizada por Joaquin Phoenix y dirigida por Todd Phillips, ha traspasado la pantalla, y no solo se ha ganado los elogios de la crítica y los espectadores, sino que también se ha convertido en un fenómeno social.



Esto se puede notar justo para estas fechas, cuando la fiesta de Halloween se acerca cada vez más, y no han faltado las personas que optan por disfrazarse del popular villano, además de que imitan sus frases y movimientos, y el popular baile que realiza en la película.



Sin embargo, no a todos les resulta de la mejor manera, y en redes sociales se hizo viral un video de un joven que intenta replicar la icónica escena, pero que pierde el equilibrio, cae y se golpea fuertemente en la cabeza.







La secuencia rápidamente se popularizó en las redes, y no faltó quien editara el video original para volverlo más "chusco", como esta versión a la que le incorporaron la música del popular programa mexicano "La Rosa de Guadalupe".



A casi un mes de su estreno, la película del "Joker" no deja de presumir éxito, y apenas este fin de semana se confirmó como la película para adultos más taquillera de la historia con más de 800 millones de dólares recaudados a nivel mundial, lo que la puso por encima de "Deadpool", que en 2016 recaudó 783 millones de dólares.



En México, la historia del villano de Batman ha dejado 779 millones de pesos en taquilla, lo que la deja como la octava película más taquillera de la historia en el país.



Con información de AM.