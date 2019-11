VIDEO: La épica reacción de Taylor Swift al ver a Selena Gomez apoderarse de los AMAs

"Si estás roto, no tienes que quedarte así", declaró inolvidablemente en ese momento. "Y si eso es algo, me respetes o no, eso es algo que debes saber sobre mí, porque me importan las personas y te agradezco mucho por esto. Esto es para ti", dijo.



Sabemos que no está nominada, ¡pero que alguien le de un premio después de esa actuación!

¡Todos los ojos se posaron en! Y es que la cantante regresó después de dos años a una de sus premiaciones favoritas, losCon su retorno este año se cumple una década desde que Selena asistió a los premios musicales por primera vez. Desde entonces, ha forjado una una historia significativa con los AMAs. Por ejemplo, en 2014, al interpretar The Heart wants what it wants el público se rindió a sus pies. Dos años después, al aceptar su primer premio como artista pop / rock favorita dio otro de los más poderosos recursos.En 2017, regresó para una poderosa y espeluznante interpretación de Wolves.Será el próximo 10 de enero cuando Selena Gomez regrese con un nuevo disco. Y estamos seguros que Taylor Swift estará a su lado para apoyarla incondicionalmente.Por otro lado, esta fue la reacción de Selena Gomez durante la presentación de Tay.