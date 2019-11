VIDEO: ‘La Roca’ y Danny DeVito se ‘cuelan’ a una boda en México

Durante su visita a Los Cabos para promocionar la nueva película de Jumanji: Next Level,grabaron un video en el queque aparentemente se realizaba cerca de donde ellos se encontraban.‘The Rock’ y DeVito aparecen al principio del video disfrutando de un poco de la marca de tequila del primero, lo que al parecer los envalentono para colarse a la celebración.Al entrar cantando,Después de llevarse la sorpresa de su vida, todos disfrutaron de la presencia de los actores, y es que no cualquier día suceden ese tipo de cosas.Johnson y DeVito han demostrado ser muy unidos a pesar de sus claras diferencias físicas y de edad, por lo que este no es el primer video que protagonizan.