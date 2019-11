VIDEO: Lupillo Rivera comparte audio y mensaje de Belinda

parece no poder olvidar a Belinda, luego de que un programa de radio compartiera un audio y un supuesto mensaje de texto enviado por la intérprete.Durante una dinámica en el programa, Rivera debía cumplir con una serie de retos, en donde uno de ellos constaba de mostrar un audio y mensaje que le haya enviado una mujer.Accidentalmente, el cantante reprodujo un audio en donde se puede escuchar claramente la voz de Belinda, sin embargo,Además, como parte del mismo reto, el cantante leyó un supuesto mensaje que dice: “buenas noches guapo, que descanses, te mando un beso, no sé cuál…”, mismo que fue interrumpido por el mismo Lupillo en medio de risas.y señaló que no se encuentra en el medio del espectáculo.Con información de Excélsior