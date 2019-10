VIDEO: Momentos de la operación en que EU habría eliminado a Al Baghdadi

فيديو يوضح مكان الغارات التي إستهدفت قرية باريشا بريف إدلب الشمالي ليلا برشاشات الطيران المروحي وغارات من طائرات حربية. pic.twitter.com/6tJJ7CmyKE — Mohamad Rasheed محمد رشيد (@mohmad_rasheed) 27 de octubre de 2019

"Llegó al final del túnel cuando nuestros perros lo persiguieron. Detonó su chaleco, provocando su muerte y la de sus tres hijos. Su cuerpo quedó mutilado por las explosiones. El túnel se había derrumbado, pero los resultados de la prueba dieron una identificación segura, inmediata y totalmente positiva de que era él", dijo Trump.

En las redes sociales han aparecido supuestas imágenes de la operación contra el. Sin embargo, la autenticidad de estos videos no ha sido confirmada.Uno de los videos presuntamente muestra el lugar de los ataques contra la localidad deefectuados con helicópteros de combate y aviones militares.El presidente de EU,, confirmó este domingo la muerte del líder del Estado Islámico, Abu Bakr al Baghdadi, en una operación de las fuerzas especiales estadounidenses llevada a cabo en, noroeste de Siria."Abu Bakr al Baghdadi está muerto", aseveró Trump y detalló que Al Baghdadi acabó su vida "gimiendo, llorando y gritando hasta el final" de unen el que fue acorralado por las fuerzas especiales, donde accionó suEl líder terrorista murió durante una redada efectuada la noche del sábado en su casa en Barisha, en la provincia de Idlib, cerca de la frontera turca. "Las fuerzas de operaciones especiales de EU. ejecutaron unapeligrosa y audaz en el noroeste dey cumplieron su misión con gran estilo", dijo Trump en un discurso desde la Casa Blanca.Trump indicó que las fuerzas estadounidenses se enfrentaron con "potencia de fuego masiva" cuando llegaron al complejo donde se escondía Al Baghdadi con su familia y sus asociados. Durante el asalto, 11 niños pequeños fueron sacados de la casa sin lesiones. Después de que la casa fuera desalojada, Al Baghdadi huyó por un túnel con tres de sus hijos."No se perdió personal en la operación, pero un gran número de combatientes y compañeros de Bagdad fueron asesinados junto con él. Murió después de encontrarse con un túnel sin salida, gimiendo, llorando y gritando todo el camino. El complejo ya había sido despejado, y la gente se rindió o fue asesinada a tiros", indicó."Era un hombre enfermo y depravado y ahora se ha ido", agregó Trump. Si bien aún no se han proporcionado cifras exactas, Trump dijo que "muchas" personas de Al Baghdadi murieron en la redada. Dijo que las fuerzas estadounidenses no sufrieron pérdidas de personal, y que solo un perro militar resultó herido.