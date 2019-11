VIDEO: Mujer intenta robar 8 jeans poniéndose uno sobre otro

Ciudad de México.- Hay ocasiones en que con dificultades logramos ponernos unos jeans. Ahora imagina traer nueve al mismo tiempo.



No entendemos cómo pasó, pero pasó. Una mujer intentó robarse ocho jeans poniéndose uno sobre otro. Sin embargo, guardias de seguridad la descubrieron antes de salir de la tienda departamental y tuvo que quitárselos.



Por el acento del guardia de seguridad se presume que los hechos ocurrieron en algún lugar de Sudamérica.



La grabación muestra a la mujer, que hasta el momento no ha sido identificada, quitándose los pantalones de mezclilla con una impresionante facilidad.



De fondo en el video que se hizo viral se escucha la voz de un hombre contando cada pantalón hasta que llega al octavo.



Tras quitarse el último, la mujer mostró su ropa interior para comprobar que no ocultaba más prendas.



Sorprende que, aunque la mujer llevaba ocho pantalones de mezclilla, no lucía abultada, lo que nos hace pensar que quizá fue su dificultad para caminar la que la delató al intentar salir de la tienda.



En la publicación original cientos de usuarios condenaron el robo que la mujer pretendía realizar, mientras que otros señalaron que quizá su necesidad la rebasó.



Hasta el momento se desconoce si la mujer fue arrestada o solo tuvo que regresar la mercancía.