VIDEO: ¡Pedrito Sola lo vuelve hacer! ahora con una marca de cerveza

El conductor de, actualmente considerado el rey de losen México, vuelve a estar en el 'ojo del huracán' al cometer un error en la mención de una marca de cerveza.es conocido por equivocarse de marca al nombrar una mayonesa distinta a la que promocionaba completamente en vivo. El episodio no pasó desapercibido por lo que el popular presentador de televisión se hizo viral y a la fecha, continúa en el top de momentos más graciosos de la televisión en México.Ahora, el conductor nuevamente da de qué hablar al realizar una mención donde recomienda lade, con sabor apero sin. Pedrito da un trago y dice que está muy buena, sin embargo, al momento en el que cree que sale de cuadro, al terminar su intervención, se ve que hace cara de desagrado, dando a entender que no le gustó.Inmediatamente las criticas no se hicieron esperar y la ola de mensajes a través depusieron a Pedrito en tendencia nacional.“Oye @Heineken_MX para la próxima consigue a personas que si les guste hacer sus menciones y no haga caras cuando tome su cerveza como @pedrosola”, escribió un tuitero en la red social.