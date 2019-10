VIDEO: Por enojo, usuaria acusa de abuso a chofer de Uber

“El sábado se subió esta mujer a mi carro muy molesta porque según ella yo no estaba ahí, cuando estaba justo frente a su casa. Cuando abordó mi carro empezó a decirme que me apurara que llevaba prisa y que yo era un estúpido por no mandarle mensajes, empecé el viaje y así siguió insultándome durante el trayecto.

“Después de que me golpeó y dañó mi auto se subió a un taxi, yo los seguí y paré una patrulla de la ciudad; pedí su apoyo y el policía me dijo que las tenía de perder porque esa señora decía que yo la había abusado y ahorita la ley las apoya a ellas, y me iban a presentar a mi al MP. ¡Qué estupidez!, pero así estamos en este país (sic)”, concluyó el conductor.

Un nuevo video se hizo viral en redes sociales al mostrar cómo una usuaria acusa a un conductor de la plataforma Uber de acoso sexual, aparentemente, sin que haya ocurrido.De acuerdo con la versión de(como se hace llamar el chofer en Facebook), el sábadoen su unidad.“Me gritaba y me mentaba la madre hasta que me orillé y”, narró el hombre, quien aseguró que es conductor de Uber en sus tiempos libres.“No iba a permitir que me siguiera ofendiendo porque yo no me iba a poner con una mujer, me dijo que le valía, que no se iba a bajar y que yo era un pinche gato que estaba para llevarla y muchas cosas más”, agregó en su publicación de Facebook.Furiosa,y que era un libidinoso“; marcó al 066 para pedir ayuda, “pero ya estaba grabando todo porque está loca, nunca la toque”, afirmó el sujeto.“En el video se aprecia claramente que ella exigía que la llevara a donde tenía que ir.Es ilógico que una mujer que fue ‘abusada’ supuestamente, como ella dice, no sigue exigiendo que la lleve a su destino”, agregó el conductor.Además de, como se aprecia en el video, Rulin Pereloz asegura que Kim (nombre de la usuaria en la app) tomó dinero de su unidad.Varios usuarios de redes sociales reprobaron la forma en que actuó la mujer y especularon que iba alcoholizada o había consumido algún estupefaciente.