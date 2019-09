VIDEO: Salvaje novatada estremece a España

‘Di no a las novatadas’, porque no son diversión ni es integración, sólo humillación.

Alianza #UCM y @MADRID para reivindicar la tolerancia cero con estas prácticas.#LaComplutense trabajando para convertirse en zona libre de #novatadas pic.twitter.com/KGCLjMgNcd — Complutense (@unicomplutense) September 11, 2019

Erradicar las novatadas

Dos semanas expulsados

Las novatadas más "salvajes"

A pesar de lo peligrosas, denigrantes o estúpidas que puedan llegar a ser, las novatadas siguen siendo el pan de cada día en las primeras semanas de los Colegios Mayores una vez comienza el curso universitario.La mayoría de las veces,consisten en beber cantidades ingentes de alcohol, provocando daños en los jóvenes. Pero esta vez, la polémica ha puesto el foco en una "agresión".En un vídeo que circula por Twitter, un joven le ha dado un fuerte bofetón a una chica en el interior del colegio Covarrubias de la Universidad Complutense.La novatada consistía en un concurso de bofetones. Tras circular y hacerse viral en las redes sociales, muchos usuarios de Twitter han criticado y condenado con rotundidad los hechos, calificando lo ocurrido de "animalada", "salvajada" o "abusos" que "no tienen ni pizca de gracia". "Agredir a gente no es una novatada", añade un usuario de Twitter.ha manifestado su "total rechazo" a las prácticas denominadas novatadas y su "condena sin paliativos" a los hechos de este tipo que se han producido recientemente en el colegio Covarrubias, donde los novatos han sido abofeteados.En un comunicado, dicha asociación asegura que apoya a la dirección del colegio mayor en las medidas sancionadoras aplicadas a los responsables de estos "graves hechos", siguiendo el protocolo disciplinario., con firme convicción, continuaremos con el trabajo que venimos realizando desde hace años para erradicar este tipo de prácticas radicalmente contrarias a la labor formativa y educativa que desempeñamos, siempre en estrecha colaboración con la Universidad, la Policía Municipal y demás organismos e instituciones", agrega la asociación.Por su parte, la Universidad Complutense ha sacado una campaña,", para luchar contra este problema., sólo humillación", y asegura que ya están trabajando para eliminar las novatadas de su entorno.La vicerrectora de estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid, Rosa de la Fuente, ha tildado de "deplorables" las novatadas realizadas en este colegio mayor y ha explicado que existe un protocolo de actuación para estos casos.Así, se toman medidas cautelares "según la gravedad" del asunto y se inicia un procedimiento de investigación. Por tanto, se ha expulsado del centro durante dos semanas a los dos implicados en el vídeo de las novatadas. "La expulsión no es una sanción, es para garantizar la convivencia", ha apuntado, a lo que ha añadido que no hay "peor castigo" para los chicos que su vídeo se haya viralizado en las redes sociales.Ambos jóvenes, tanto el que abofetea a la chica como la que recibe el tortazo, participaron "voluntariamente" en el juego.Beber vodka de rodillas en el suelo hasta caer inconsciente, ir a gatas con un collar como un perro y comer alpiste, o tirarles por la ventana absolutamente todo lo que tienen en la habitación, son algunas de las aberrantes novatadas a las que se enfrentan algunos de los universitarios, según explica la Asociación "".A día de hoy suele haber unanimidad en rechazar cierto tipo de novatadas "salvajes"; sin embargo, la asociación denuncia que la sociedad considera otras novatadas como "graciosas", "suaves" o "integradoras".Desde la asociación señalan que este tipo de actividades suelen "responder a un tipo de maltrato", pues las personas que participan en ellas son "vejadas y humilladas" y "lo pasan realmente mal con lo que se les hace", algo que consideran totalmente innecesario, ya que existen vías más sanas y divertidas para fomentar la integración de los colegiales.Los agredidos, por su parte, se encierran en una espiral del silencio que provoca que no presenten denuncias, ni hablen con quienes les pueden ayudar de lo que están sufriendo. "Tienen miedo y deciden aguantar hasta que pase el tiempo y quede en el olvido, para no ser excluidos del grupo, sufrir represalias o evitar a que las novatadas vayan a peor".Para ello, desde la asociación consideran que es necesario que lasociedad se rebele contra estas formas de maltrato y que los alumnos denuncien estas vejaciones por la vía administrativa o judicial.