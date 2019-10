VIDEO: Se burlan del inglés de Galilea Montijo

‘‘Jajajaja no mms no siempre el intento es lo que cuenta, debería tomar clases de inglés urgente jajajaja y todavía criticaba a peña nieto con el inglés jaja’’, comentó un usuario de la plataforma.



Por segunda vez en el año, la hermana de Michael Jackson,, estuvo de invitada en el programa Hoy donde habló del show que se presentó en la Ciudad de México sobre el legado delLa cantante no sólo dio entrevista, sino que se quedó a participar en los juegos que normalmente se realizan para los invitados del matutino deEn este juego un grupo de tres fanáticos tendrían que resolver preguntas sobre la vida de lfue quien estaba justo al lado de la cantante, por lo que le tuvo que hablar en inglés a la invitada., por lo que los comentarios no se hicieron esperar, sobre todo uno en donde se burlan del inglés de la conductora.Cabe señalar que no es la primera vez que Galilea en víctima de burlas sobre su pronunciación, pues esto pasa siempre que la presentadora habla en ese idioma.Con información de El Imparcial