VIDEO: Vigilante de escuela se defiende y noquea a mujeres

Un video difundido en redes sociales captó laal interior del plantel de Bachilleres 3, mientras una de ellas le reclama, lo golpea con un cinturón, agresión a la que el guardia no responde."Crees que vas a poder tocar a mi mamá”, le grita la mujer enfadada.En el material se observa que el hombre intenta evitar que una de las implicadas lo golpee, para lo que forma una barrera con un suéter.El, sin embargo, luego de al menos tres agresiones, éste contesta con un puñetazo directo a la cara la persona que lo amedrenta.Personas que observaban la escena sostienen a la mujer, quien viste una blusa de manga larga en color gris.Además, otra mujer que intenta defender a la primera termina tirada en el piso, luego de que el hombre realizó una maniobra para someterla a la altura de los torniquetes de la entrada.Se desconoce el motivo que detonó la agresión en el plantel ubicado en la alcaldía de, sin embargo el hecho ya provocó algunas reacciones y diversos usuarios de Twitter criticaron los golpes que dio el policía a las mujeres, pues afirmaban que “nada justifica pegarle a una mujer”.No obstante, otros cibernautas apoyan al guardia de seguridad, ya que actúo en. Ante dichas posturas, lanzaron una petición en, en el que piden que el policía -conocido como Juan– no sea despedido, pues aseguran que la familia de las mujeres trataba de ingresar al plantel, “lo golpearon y el respondió igual”.Hasta el momento van más de mil 700 personas quienes han firmado dicha petición con el argumento que “es bien chido el Juanito” y “estaba haciendo su trabajo al no ponernos el riesgo”.