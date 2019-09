VIDEO: Yalitza Aparicio y su hermana protagonizan emotivo comercial

parece alejarse cada vez más de los fantasmas de ‘la fama pasajera’ para afianzarse como una estrella de talla internacional que llegó para quedarse.A casi un año del estreno de Roma, cinta de Alfonso Cuarón con la que saltó a la fama, la oaxaqueña es una invitada constante a festivales de cine, eventos de moda o conferencias internacionales sobre derechos humanos. El mundo sigue fascinado con Yalitza y no podemos más que sentir orgullo.Entre otras cosas, la actriz ha aprovechado toda esta atención para demostrarnos que el talento es algo que parece estar en las venas de la familia Aparicio, pues su hermana, Luna Edith, es una cantante bien conocida en Tlaxiaco, Oaxaca.Ahora, gracias a la cadena Coppel, las hermanas tuvieron la oportunidad de unir su talento y protagonizar su última campaña comercial. Esta semana fue estrenado un comercial que narra cómo es la actual vida de Yalitza, convertida en una celebridad que aparece en la portada de reconocidas revistas del mundo.Al mismo tiempo, la nominada al Oscar recuerda sus días en su natal Tlaxiaco, donde recorría las calles junto a su hermana cuando eran niñas. En ese entonces, era Edith quien jugaba a ser celebridad, pues su voz la llevó a cantar en eventos de su localidad.“Y me veo a mí misma en las portadas de revistas y siento algo extraño, como si yo fuera otra. Hay muchas cosas maravillosas aquí, pero donde quiera que esté cierro mis ojos y recuerdo lo que de verdad me hace feliz”, dice la actriz mexicana en el video.Muchos años después y por azares del destino, es ahora Yalitza quien es conocida a nivel internacional, pero, de acuerdo con el comercial, no olvida cuáles son sus orígenes y lo feliz que le hace ver a su hermana cantar, tal como cuando eran niñas.En las imágenes aparece Edith cantando a un público de aproximadamente 30 personas, incluida la actriz, todos la escuchan atentos mientras disfrutan de un plato de mole negro, arroz y frijoles.“Esa noche nadie me reconoció, te das cuenta que estás ahí disfrutando. Viendo el éxito de alguien más y piensas: Esto es felicidad. Yo encuentro la felicidad donde me crié, en las calles de mi Oaxaca. Y arriba brilla el sol que calentó siempre mi infancia. En las calles de mi ciudad, yo no me pierdo. Cuando aprendes a vivir con las cosas simples de la vida, tienes una gran ventaja, ya no tienes miedo”.Sin más, te dejamos el comercial para que lo veas: