VIDEO: Yanet García impacta en Instagram desde la bañera

Yanet García en la tina. Qué envidia pic.twitter.com/Cm75dIUzrd — Afedo Adame (@AdameAfedo) October 13, 2019

La sensual conductora de T, conocida por su constancia a la hora de hacer ejercicio y tener una buena alimentación, compartió un video en el que se le ve refrescándose en la bañera., compartió un video, que aunque se ven de noche, deja ver cómo se refresca en la bañera con música para relajarse de fondo.En los clip, se puede ver como disfruta del tiempo, mientras escucha música relajante y toma un baño, a la luz de las velas, en una tina con burbujas, donde se puede ver sus sensuales movientos bajo el agua.Yanet García, conductora de “Hoy”, cuenta con más de 11 millones de seguidores tan solo en la red de Instagram, pero además tiene su propia escuela de modelaje en su ciudad natal, Monterrey, Nuevo León, llamada “Yanet García Models”.de edad es una de las conductoras más bellas de México.La conductora se caracteriza por tener una agenda ajetreada entre la conducción, viajes por motivos de trabajo, su escuela de modelaje y atender a su novio, el estadounidense, Lewis Howes, por lo que parece ser que se quería relajar en la tina y no dudó en compartirlo con sus seguidores.Pese a que no se alcanza a apreciar bien en los videos, sus admiradores no tardaron en compartirlos en otras redes sociales.El espectacular cuerpo deinspira a millones de mujeres, sin embargo, la conductora de Hoy, ha dicho que su físico es gracias a una dieta balanceada y ejercicio, ya que ante esto, muchos de sus seguidores se inspiran en ella para poder lograr una vida más sana y es por eso que le envían cientos de mensajes agradeciendo que sea su inspiración.Con información de AM.