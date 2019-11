VIDEO: Yanet García sorprende con sensual disfraz en ‘Hoy’

Ciudad de México.- ¡Nunca dejes de sorprendernos, Yanet García! La conductora del programa Hoy nuevamente arrancó suspiros al aparecer en pantalla chica luciendo un sensual disfraz con motivo del tan esperado y frío Halloween.



La llamada 'Chica del clima' impactó en televisión con su disfraz del Cisne Negro el cual, por supuesto, realzó su envidiable y escultural anatomía. Se lució como si se tratara de una verdadera bailarina.



Contrario a lo que millones de televidentes imaginaron, el disfraz no fue tan revelador aunque el toque sensual no faltó. Incluso, algunos de sus seguidores la compararon con Natalie Portman, la actriz que protagonizó Black Swan, cinta dirigida por Darren Aronofsky que llegó al cine en 2010.



Así el delicado baile que hizo Yanet, mismo con el que cada mañana consiente a sus admiradores al comienzo de su sección “Aclimatate” en el programa Hoy, transmitido de lunes a viernes por Televisa.



Cabe recordar que Yanet García, quien actualmente tiene 28 años de edad, no sólo es una de las mujeres más populares de momento gracias a su escultural cuerpo sino también es una chica preparada, estudió contaduría y meteorología, esta última para dar su sección en televisión lo mejor posible.









Con información de SDP Noticias