VIDEOS: Las 15 mejores canciones de José José

Ciudad de México.- La asistente de José José, Laura Núñez, confirmó este día la muerte del cantante.



La salud del 'Príncipe de la canción' había ido desmejorando desde que confirmó padecer cáncer de páncreas.



José Rómulo Sosa Ortiz se convirtió en uno de los máximos exponentes de la música romántica de nuestros tiempos, su distinguida voz lo hizo llenar de éxito su carrera con millones de discos vendidos y reconocimientos a nivel internacional.



Cada uno de sus temas llegó a estar en los primeros lugares de las listas de popularidad y hasta el día de hoy generaciones siguen cantando sus melodías.



Con más de cincuenta años de carrera, hasta el día de hoy, generaciones siguen coreando sus melodías.



El Triste







Volcán







Gavilán o Paloma







Lo pasado pasado







La nave del Olvido







Almohada







Amar y querer







Lo que no fue no será







Preso







Vamos a darnos un tiempo







Mi Vida







O Tu o Yo







Lagrimas







Si me dejas ahora







Lo que un día fue no será