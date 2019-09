Vinculan a Cardi B con grupo delictivo

Ciudad de México.- El rapero Takashi 6ix9ine identificó para la corte federal de Manhattan, nombres de miembros de la pandilla delictiva Nine Trey Gangsta Bloods a la que perteneció, y dentro de los cuales destacó la cantante Cardi B.



La declaración de Daniel Hernández (nombre real del rapero) sucedió bajo un interrogatorio a cargo de Alex Huot, abogado de Aljermiah “Nuke” Mack, miembro de la banda que Takashi identificó, informó Page Six.



Durante el cuestionario, Hout preguntó a 6ix9ine si sabía que la rapera Cardi B es miembro de los “Bloods” y si la intérprete de I like it hizo videos musicales con la pandilla en segundo plano, ante lo cual, Takashi respondió que sí.



Posterior a esto, un ejecutivo de Atlantic Records, agencia que se encarga de representar a la compositora estadunidense, negó lo testificado en contra de su artista y agregó: “Ella no está y nunca ha estado afiliada a esta pandilla”.



Dentro de sus declaraciones, el puertorriqueño dio detalles sobre las actividades delictivas de la pandilla, entre las que se cuenta venta de drogas, posesión de armas, robo y rivalidades con otras pandillas que acabaron en tiroteos.



También aseguró en el estrado que accedió a unirse de manera informal a la pandilla en 2017 para así poder dar credibilidad de alguna manera a su proyecto musical, con el que afirma, la pandilla financió algunos asuntos criminales.



El cantante de Gummo, se enfrenta a 47 años en prisión por cargos de armas de fuego y extorsión; sin embargo, podría ser liberado antes del tiempo estipulado por su colaboración con la corte.