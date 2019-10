Vinculan a proceso a ‘El Orejas’ por golpear a la perrita Merry

Ciudad de México.- Marco Antonio N, alías El Orejas, fue vinculado a proceso por un Juez de Control por el delito de maltrato animal, luego de que golpeara y azotara a una perrita pitbull en diversas ocasiones contra el suelo el pasado 16 de septiembre pasado.



Este miércoles se llevó a cabo la audiencia en las salas de oralidad del Tribunal Superior de Justicia que están en Doctor Lavista, colonia Doctores, donde el imputado aseguró argumentó que sólo se defendía de su mascota ante el ataque que enfrentaba.



La versión fue desechada por el impartidor de justicia, a quien el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana ( Fedapur) le entregó un dictamen en el que se avalaba el maltrato que Marco Antonio le propinó a la can, cuyos actos fueron captados en vídeo, el cual fue difundido en redes sociales.



La defensa particular de El Orejas argumentó que Merry (perra) no había sido presentada ante las autoridades, por lo que, dijo no había certeza de las heridas que le ocasionó su cliente. Sin embargo, la representación social señaló que el peritaje fue realizado con diversos elementos como el material gráfico, entre otros.



Por esto, el juzgador decidió imponerle la prisión preventiva justifica al imputado, quien ya estaba interno en el Reclusorio Oriente desde el tres de octubre pasado, por una orden de aprehensión que le fue cumplimentada en su contra por haber amenazado de muerte a su prima Karla, quien lo grabó mientras torturaba a Merry.



Ante esto, el defensor solicitó que se le cambiara la medida cautelar, a lo que el juez le contestó que “era imposible”, pues por estar bajo prisión por otro proceso, no podía imponerle una distinta.