Vinculan a proceso al ex gobernador de QR Roberto Borge

Chetumal, QR.- Por presunto desempeño irregular de la función pública, el ex gobernador Roberto Borge Angulo fue vinculado a proceso por el juez de control Jesús Aldaz Bencomo, al reanudarse esta mañana la audiencia de vinculación derivada de la carpeta 154/2017 por la entrega indebida de concesiones de transporte (carros de golf en Isla Mujeres).



Como respuesta, Borge Angulo arremetió en contra del juez, fiscales y el gobernador Carlos Joaquín al insistir que es un perseguido político.



La defensa del ex gobernador, encabezada por el abogado Karim de la Rosa Peláez, anticipó que promoverán una demanda de amparo con la certeza de que en siete meses la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva a favor de Borge Angulo.



Insistió en que no había indicios razonables para que el juez otorgara, de forma legal, la vinculación a proceso, por lo que apuntó que ello no abona a la independencia del Poder Judicial, tema que también señaló Borge Angulo en su intervención.



El juez Jesús Aldaz Bencomo intervino para señalar que su decisión fue con base en el Código Nacional de Procedimientos Penales y no por temas políticos.



Al ex gobernador se le imputa la entrega irregular de cinco concesiones de servicio público de transporte de forma indebida en el municipio de Isla Mujeres entre 2015 y 2016 a las empresas Adventur Rents S.A de C.V, Majubex S.A de C.V, Rentadora la Fortuna S.A de C.V, Traslados Terrestres del Sureste S.A de C.V y Transportes Recreativos S.A de C.V.



El plazo de cierre de investigación es de dos meses.