Visita a la ciudad de los sueños con Hoy no no me Puedo Levantar

“Hay una facilidad que esto ofrece para dialogar con el público ya que la música es grandiosa y las letras y temáticas que trata Mecano son universales. No importa que la obra se desarrolle en Madrid hace 40 años, en una España postfranquista en la que apenas está cuajando la democracia, porque esta música y su letra ayudan a que el diálogo sea más sencillo, además aprovecharemos la nostalgia que esto nos generará”.

“El teatro es, por sí mismo, una forma de comunicar en cierto lenguaje. En el caso del musical su lenguaje es una mezcla, está la actuación, el baile y el canto, la música tiene un por qué y debe tener un peso, no solo es cantar por cantar. En Hoy no me Puedo Levantar todas las canciones tienen su razón de estar ahí, son las que nos ayudarán a contar esta historia que, aunque se desarrolla en otro país, en otra ciudad y en otro tiempo, tiene total vigencia tanto política, social e individual.

“De alguna manera trabajar con dos elencos lleva también el hecho de que casi casi estás montando dos obras diferentes, ya que cada uno tiene sus cualidades, niveles de energía y demás cambios. Lo interesante es que si ves las funciones, son totalmente diferentes, eso está padrísimo porque cada uno tiene un toque y una personalidad que se deslinda completamente de las producciones que se han presentando en México y en España”, concluyó Tenorio.

Hoy no me Puedo Levantar

Presenta Cuarta Pared Theatre Laboratory

2 y 3 de noviembre

16:00 y 20:00 horas

Boletos en Boletia.com y taquillas

Teatro de la Ciudad Fernando Soler

“Hoy no me puedo levantar, el fin de semana me dejó fatal...”, así comienzael hit musical que hiciera famoso aen 1981 y el título que da nombre al musical creado por Nacho Cano en 2005, que se presenta este 2 y 3 de noviembre en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler.Dirigido por Armando Tenorio y producido por, es “un musical que habla sobre cumplir los sueños y no rendirse”, como lo define Tenorio, para quien también es una obra en la que las canciones son un guía que lleva al público a recorrer las calles de la España de los años 80, y que los invita a perderse en la vida de Mario y María, los personajes principales de la puesta en escena.Canciones como Quédate a Dormir, Vivimos Siempre Juntos, Eugenio Salvador Dalí, Quiero Vivir en la Ciudad, El Fallo Positivo, El Uno, El Dos, El Tres, y la canción que da nombre al musical son el repertorio que inundará al escenario más grande de la ciudad con nostalgia de música y años pasados.Para“la ventaja de este musical es que está lleno de canciones que todos, de alguna forma u otra, conocemos. Algunos crecimos con Mecano, otros los escucharon hasta después y otros apenas lo están descubriendo.El musical es una revisión a la Movida Madrileña –un movimiento contracultural que nació en la capital española durante los años 80–, vista desde los ojos de Mario (Carlos Salazar, Roberto Martínez) y Colate (Jorge Garza, Sergio Aguirre), dos jóvenes de pueblo que ven en Madrid la ciudad de sus sueños, aquellos en la que los castillos en el aire de sus fantasías pueden convertirse en realidad.Es ahí en la que conocen a María (Mariana Melo, Lizeth Maldonado), y a Ana (Ana Martínez, Teresa Molina), y comienza una odisea en la que la música, las drogas y las quimeras de la infancia y la adultez se aderezan con el pop de Mecano.“Porque es mostrar que si bien es una obra inspirada en los grandes éxitos de la banda, es también una forma de ver el contexto de Madrid en esos años, pero es sobre todo una historia de amor, de amistad y de cumplir los sueños. Creo que Hoy no me Puedo Levantar habla de eso, de cómo una época tan convulsa afectó a los habitantes de esa ciudad, porque no conoceremos a los privilegiados, sino a las personas que vivían ocultas en el underground”, explicó el director.Armando Tenorio fue quien dirigió Next to Normal, la primera obra de Cuarta Pared. En esa ocasión, fue su primera vez en un musical. Después regresó a la actuación en Constelaciones, bajo el mando de Luis Falcón, y aquí regresa nuevamente a un terreno que, aunque ya ha sido visitado, aun falta por explorar.Según detalló, lo más difícil fue el tamaño de actores en escena, pues en esta ocasión la obra cuenta con dos elencos que se turnarán las funciones, y de los que algunos actores vienen de Monterrey. Para Tenorio fue un reto pues “en lo escénico y en la guía actoral, es creación propia”, pero en el que no estuvo solo, pues lo acompañaron Omar Ontiveros, como director vocal y Karina Martínez, en la dirección coreográfica.