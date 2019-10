Viven drama en prisión 436 madres y sus hijos

Ciudad de México.- Duermen en literas con el riesgo de caerse, juegan rodeados de barrotes, unos son víctimas de violencia y otros no conocen la vida en el exterior.



Esa es la realidad de algunos de los 436 niños y niñas que pasan sus primeros tres años junto con sus madres en centros de reinserción social del país.



Durante un año, la “Asociación Reinserta” visitó 10 penales para evidenciar las dificultades a las que se enfrentan los padres en reclusión para criar a sus hijos.



“Las mujeres no tienen acceso a la atención médica durante la gestación. Los niños no tienen dónde dormir ni acceso a la estimulación temprana, ven pocas cosas y otras que no son aptas para ellos”, explicó Jimena García, directora del programa Mujeres y Niñxs que viven en prisión.



El “Diagnóstico de Maternidad y Paternidad en Prisión de Reinserta” evidencia que 4 de cada 10 niños en penales tienen menos de un año de edad y seis de cada 10 tienen a ambos padres encarcelados.