Voto asistido de discapacitados, se implementará en Coahuila

Saltillo, Coah.- A partir de las próximas elecciones, las personas con discapacidades visibles o no visibles, podrán ser acompañadas por otra persona hasta la mampara en que emiten su voto, y Coahuila será el primer estado donde se implementará.



Según difundió el Instituto Nacional Electoral (INE), esta semana se presentó una propuesta para garantizar el derecho al voto de personas con discapacidades no visibles, con la intención de que, en caso de que llegue una persona con estas condiciones, pueda entrar a la mampara con el apoyo de una persona de su confianza o algún funcionario de casilla.



La intención es que no haya obstáculos para que voten las personas con alguna discapacidad psicosocial o intelectual, por lo que se está explorando la posibilidad de que sea implementada a partir de las elecciones del 2020, en Coahuila e Hidalgo. Dicha propuesta está acompañada con la capacitación de los funcionarios de casillas, para que ofrezcan el apoyo a las personas que acudan a votar con alguna discapacidad, y permitirles votar siendo asistidos por alguien más.



Contempla que la medida se incluya en las actividades y materiales para la capacitación electoral, tanto en la primera como en la segunda etapa de la capacitación y en cada uno de los simulacros y prácticas que se realizan previo a la jornada electoral.