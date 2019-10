‘Voy a calentar todos los estados’: surgen audios de Iván Archivaldo Guzmán

“Vas a ver, te voy a calentar todos los estados, loco, chingaron a su madre”, se escucha al inicio del audio, mientras que, segundos después, se escucha: “ya paren esto, ya mandaron información para México”, haciendo referencia a la liberación de Ovidio Guzmán.

“Obviamente no es posible confirmar su veracidad, pero la información contenida en ellas no debe tampoco ser desechada ya que coincide con datos y con hechos que sí han sido confirmados, como por ejemplo la liberación de Ovidio Guzmán”, escribió el periodista.

- Después de los hechos registrados en, donde -de acuerdo con la versión oficial- el gobierno se vio obligado a liberar ase han dado a conocer unos audios que podrían confirmar dicha acción.En los archivos multimedia se pueden escuchar a presuntos miembros del Cártel de Sinaloa ( que se presume es Iván Archivaldo) y amenazaron con “calentar las plazas” si no liberaban a Ovidio.De igual manera, en otra de las grabaciones un sujeto advierte que ya no continúen con los ataques, pues “ya rescataron al patrón”.Además, con base en información de Ricardo Raphael en su columna publicada en El Universal, ¿Dónde está?, siguen surgiendo una serie de grabaciones que estarían relacionadas con la ola de violencia que suscitó el pasado jueves.Asimismo, Ricardo detalla que en una de las grabaciones un sujeto advierte que las cosas “se van a poner muy feas, ya que agarraron a ‘los chapitos, a los chilos’”. Posteriormente, surgió otra comunicación en la que un hombre dice abiertamente que “está detenido el Iván” y otra voz le responde: “no mi compa, todo tranquilo, tenemos el apoyo de El Mayo y ya recuperamos al Iván… Solo falta el Ovidio”.Debido a lo anterior, el columnista asegura que “si estas grabaciones corresponden a la realidad, para rescatar a los descendientes de Joaquín Guzmán Loera– tal como ha reportado la prensa sinaloense- el operativo criminal secuestró a familiares de militares”.Por ello, culmina, “las Fuerzas Armadas no podrán quedarse con los brazos cruzados después de lo ocurrido el jueves pasado. Es imposible que miren para otro lado cuando las mujeres y los hijos de sus integrantes fueron violentados para negociar un trueque infame”.