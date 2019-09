VQueens confirma a sus jugadoras para el Juego de Estrellas en el Calendario 2020

Saltillo, Coah.- VQueens, tras la reunión de presidentes de la WFL este fin de semana, determinó que nueve jugadoras de las reinas estarán en el Juego de las Estrellas, además de definir rivales y fechas tentativas del arranque de temporada 2020.



Luego de que también se confirmara Saltillo como la sede de este encuentro, el entrenador Francisco Rodríguez determinó las jugadoras de casa que estarán presentes.



De esa manera fijó a nueve de ellas en el partido, siendo seleccionadas Cindy González, Dulce Valero, Maritza Jaramillo, Gabriela Mata, Elizabeth Camacho, Alondra Pérez, Fernanda Jiménez, Saira Montalvo y Fernanda Roldán.



Ella serán las encargadas de defender los colores de su equipo junto con otras 31 chicas de los otros conjuntos.



En cuanto al inicio de temporada, esta sería el 25 de abril. El torneo se conformará de nueve jornadas, cuatro juegos de visita y cuatro en casa, además de un descanso; VQueens tendrá el “bye” en la novena fecha.





Seleccionadas



» Cindy González



» Dulce Valero



» Maritza Jaramillo



» Gabriela Mata



» Elizabeth Camacho



» Alondra Pérez



» Fernanda Jiménez



» Saira Montalvo



» Fernanda Roldán







CALENDARIO 2020 WFL





» Jornada 1



25 de abril vs Vaqueras*



» Jornada 2



9 de mayo vs Vipers



» Jornada 3



23 de junio vs Red Devils*



» Jornada 4



6 de mayo vs Troyanas



» Jornada 5



20 de junio vs Cheetaras*



» Jornada 6



4 de julio vs Amazonas



» Jornada 7



18 de julio vs Vaqueras



» Jornada 8



1 de agosto vs Malkeridas*



» Jornada 9



15 de agosto: Descansa







* Juegos en casa