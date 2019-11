VQueens planifican cierre de año

Saltillo, Coah.- VQueens tiene entre manos diversas actividades, pero no ha determinado fechas de lo mucho que desea hacer.



El conjunto campeón de la WFL tiene entre planes un juego en diciembre próximo, sin embargo para eso requiere regresar a entrenar y eso tampoco lo ha hecho ni hay un día en específico.



Antes de acabar noviembre o a finales de mes realizará un try out para buscar nuevo talento para el equipo, en especial para cubrir la línea ofensiva, tras la partida de Dulce Valero a Estados Unidos.



Aunque esto está en planes, no hay anda concreto, esperan pronto los directivos reunirse y definir fechas y si estas actividades serán este año o se esperan hasta 2020 en los primeras semanas para arrancar.